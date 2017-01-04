Подробиці кошмарного вибуху квартири у Сумах повідомила поліція. ФОТО

В результаті вибуху газоповітряної суміші загинула 64-річна пенсіонерка, що проживала у квартирі поверхом нижче, сам чоловік з травмами голови та термічними опіками знаходиться у реанімації. До медиків за допомогою звернулась родина, що проживала по сусідству – дві жінки та двоє малолітніх хлопчиків. Вибухом зруйноване перекриття між двома квартирами 6-го та 7-го поверхів, пошкоджено перекриття між поверхами вище та нижче епіцентру вибуху, а також міжкімнатні стіни двох квартир та вікна кількох будинків.

Подія сталась в обласному центрі, о 20:40, по вулиці Металургів.



Як попередньо з‘ясували працівники поліції Сум, котрі негайно прибули на місце події, вибух стався внаслідок займання газоповітряної суміші. Один з жителів будинку, власник квартири на сьомому поверсі, 59-річний чоловік, що перебуває на постійному обліку у психіатра з відповідним діагнозом, після сімейної сварки навмисне відкрив на кухні вентилі газової плити, напустив у приміщення газу та підпалив цигарку.



Внаслідок вибуху постраждали кілька жителів будинку. Сам чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до реанімаційного відділення Сумської обласної клінічної лікарні з травмами голови та термічними опіками обличчя, голови, грудної клітини, рук, ніг - загальною площею близько 20 % поверхні тіла, 1-2 ступеню.



Загинула його сусідка, що проживала поверхом нижче, 64-річна пенсіонерка.



З місця події до Сумської обласної клінічної лікарні доставлена родина, що проживали у сусідній квартирі: 59-річна власниця житла, її 31-річна дочка та двоє малолітніх онуків, хлопчики 9-ти та 7-ми років. Медики надали їм всю необхідну допомогу.



Вибухом зруйноване перекриття між двома квартирами 6-го та 7-го поверхів, пошкоджені перекриття між поверхами вище та нижче епіцентру вибуху, а також міжкімнатні стіни двох квартир. Вибуховою хвилею вибиті шибки в цьому та у кількох сусідніх будинках.



На даний час проводиться огляд місця події, працює особовий склад Сумського відділу поліції та 26 одиниць рятувальної техніки, аварійна газова служба м. Суми.



«З місця події евакуйовані 64 жителя будинку, розселенням людей займається міська влада. Наші працівники забезпечують охорону громадського порядку та охорона пошкодженого будинку, аби не допустити в будівлю сторонніх осіб та попередити можливе мародерство, - коментує ситуацію начальник ГУНП Сумської області Микола Лушпієнко. - Наразі за фактом вибуху слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення чи пошкодження майна), проводяться першочергові слідчі дії, опитуються свідки та потерпілі».

Хід слідства перебуває на контролі керівництва ГУНП в Сумській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області