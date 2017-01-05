Миколу Катешинського шукають у Чернівецькій області. ФОТО
Миколу Катешинського шукають у Чернівецькій області. ФОТО
Миколу Катешинського шукають у Чернівецькій області!
3 січня 2017 року Микола пішов у невідомому напрямку з селеща Банчени, Герцаївського району. Досі про нього немає жодної звістки.
Прикмети дитини:
на зріст 160 - 165 см, худорлявий, карі очі, темне коротке волосся.
Одяг:
чорна куртка, сині джинси, байка з капюшоном.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ