View the full image Миколу Катешинського шукають у Чернівецькій області. ФОТО

3 січня 2017 року Микола пішов у невідомому напрямку з селеща Банчени, Герцаївського району. Досі про нього немає жодної звістки. Миколу Катешинського шукають у Чернівецькій області!

Прикмети дитини: на зріст 160 - 165 см, худорлявий, карі очі, темне коротке волосся. Одяг: чорна куртка, сині джинси, байка з капюшоном.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ