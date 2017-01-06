На Дніпропетровщині розшукують зниклу Маргариту Дорчи. ФОТО

View the full image На Дніпропетровщині розшукують зниклу Маргариту Дорчу. ФОТО

Довгинцівським ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлюється місцезнаходження неповнолітньої Дорчи Маргарити Віталіївни, 18.09.2001 р. н., яка 11.09.2016 близько 20:30 вийшла з дому та більше не повернулася.

Раніше неповнолітня неодноразово залишала адресу свого мешкання.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, на зріст - 160 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русявого кольору;

Була одягнута: кофта білого кольору, штани білого кольору, сандалі білого кольору.

Хто володіє будь-якою інформацією або у разі встановлення місцезнаходження безвісно зниклої або отримання будь-якої інформації по справі негайно повідомити по тел.: (0564) 71 11 42, 096 82 85 258, 067 456 06 00, 067 973 01 11 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ