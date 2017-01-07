У Луцьку 17-річна дівчина вийшла з дому та зникла. ФОТО

У Луцьку 17-річна дівчина вийшла з дому та зникла. ФОТО

13:00 07.01.2017
У Волинській області шукають 17-річну Марію Случик.

Ввечері 9 листопада 2016 року дівчина вийшла з дому у м. Луцьк та донині про неї немає жодних звісток.

Прикмети дитини: 
виглядає на 16-18 років, середньої статури, 150-160 см на зріст, овальне обличчя, довге темне волосся.
Одяг: 
темно-синя куртка, чорні колготи, сіра спідниця.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

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