View the full image У Луцьку 17-річна дівчина вийшла з дому та зникла. ФОТО

Марію Случик. У Волинській області шукають 17-річну Ввечері 9 листопада 2016 року дівчина вийшла з дому у м. Луцьк та донині про неї немає жодних звісток.

Прикмети дитини: виглядає на 16-18 років, середньої статури, 150-160 см на зріст, овальне обличчя, довге темне волосся. Одяг: темно-синя куртка, чорні колготи, сіра спідниця.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

