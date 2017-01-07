На Донеччині поліція виллучила у місцевого кілька гранат. ФОТО

На Донеччині поліція виллучила у місцевого кілька гранат. ФОТО

10:00 07.01.2017
  • На Донеччині поліція виллучила у місцевого кілька гранат. ФОТО
  • На Донеччині поліція виллучила у місцевого кілька гранат. ФОТО
  • На Донеччині поліція виллучила у місцевого кілька гранат. ФОТО
  • На Донеччині поліція виллучила у місцевого кілька гранат. ФОТО
  • На Донеччині поліція виллучила у місцевого кілька гранат. ФОТО

При проведенні оперативно-профілактичного відпрацювання селища Райгородок Слов'янського району співробітниками поліції був встановлений факт зберігання боєприпасів одним з місцевих жителів. Під час подворового обходу правоохоронці виявили вісім зарядів для підствольного гранатомета «ВОГ-25», які зберігалися на веранді житлового будинку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Слов'янського відділу поліції з фахівцями вибухотехнічної служби. Боєприпаси були оглянуто та вилучено.

Власник житла 1979 року народження пояснив, що пакет з гранатами приніс йому знайомий, який ніби то знайшов їх у лісі. За даним фактом проводиться перевірка.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу». Її санкція передбачає до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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