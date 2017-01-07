У Дніпрі бійці ДСНС врятували собаку від вірної смерті. ФОТО

О 13:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про необхідність допомоги населенню по вртяуванню собаки. За адресою м. Дніпро, Соборний р-н, пл. Соборна (Жовтнева), 4, собаку затисло між гаражем та бетонним парканом.

За допомогою електростанції Hitachi, перфоратора та болгарки було вирізано отвір у бетонній огорожі. Після цього з використанням рятувальної мотузки та кошми вилучено собаку, яка застрягла на глибини 2 метрів.

О 16:15 подію завершено.

До порятунку тварини залучались рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС області у складі 4 чоловік особового складу на автомобілі АРА.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області