На Київщині рятувальники ДСНС деблокували жертв смертельної ДТП. ФОТО

На Київщині рятувальники ДСНС деблокували жертв смертельної ДТП. ФОТО

17:00 07.01.2017
  • На Київщині рятувальники ДСНС деблокували жертв смертельної ДТП. ФОТО
  • На Київщині рятувальники ДСНС деблокували жертв смертельної ДТП. ФОТО

О 14:45 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась в с. Блиставиця по вул. Соборна  внаслідок з»їзду автомобіля  ВАЗ 2121 з дороги в кювет.

Черговий караул 31-ДПРЧ  смт. Бородянка, який виїхав на місце події, провів роботу по знеструмленню акумулятора легкового автомобіля та  провів деблокацію загиблого водія.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля ВАЗ загинув на місці,  ще одна людина отримала  травми різного ступеня тяжкості та була передана працівникам медичної допомоги з подальшим транспортуванням до медичного закладу.

За матеріалами ДСНС у Київській області

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