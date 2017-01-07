На Київщині рятувальники ДСНС деблокували жертв смертельної ДТП. ФОТО

О 14:45 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась в с. Блиставиця по вул. Соборна внаслідок з»їзду автомобіля ВАЗ 2121 з дороги в кювет.

Черговий караул 31-ДПРЧ смт. Бородянка, який виїхав на місце події, провів роботу по знеструмленню акумулятора легкового автомобіля та провів деблокацію загиблого водія.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля ВАЗ загинув на місці, ще одна людина отримала травми різного ступеня тяжкості та була передана працівникам медичної допомоги з подальшим транспортуванням до медичного закладу.

За матеріалами ДСНС у Київській області