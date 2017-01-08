На Одещині при загадкових обставинах зникла 16-річна дівчина. ФОТО
На Одещині при загадкових обставинах зникла 16-річна дівчина. ФОТО
Вже декілька місяців у Одеській області шукають 16 - річну Тетяну Арменчу
22 червня 2016 року дівчину останній раз бачили у навчальному закладі міста Ізмаїл Одеської області. З того часу про Тетяну немає жодних звісток.
Прикмети дитини:
виглядає на 16 років, овальне обличчя, світлі очі, русяве волосся.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ