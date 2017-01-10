У Києві поліція затримала злодія, що обікрав склад у підвалі. ФОТО

Чоловік разом із товаришем проник до підвального приміщення будинку, звідки намагався поцупити коробки з автомобільними фарами. Втекти із викраденим йому завадили місцеві жителі, які викликали правоохоронців.



До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі чоловіки виносять із підвалу будинку коробки та вантажать їх в автомобіль. За вказаною адресою терміново прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група району.

На місці події поліцейські застали одного із правопорушників, якого вже затримали жителі будинку. Він не зміг пояснити чітко правоохоронцям, навіщо і з якою метою загружає освітлювальні прибори.

Невдовзі поліцейські з’ясували, що чоловік, шляхом вільного доступу, проник до складського приміщення у підвалі будинку та намагався просто викрасти автозапчастини. Зловмисник завантажив у свій автомобіль сорок шість коробок, але втекти не встиг.

Під час огляду транспортного засобу, правоохоронці виявили декілька пар рукавиць та монтувальний лом. Вилучені речові докази направлені на відповідні експертні дослідження.

У поліції з’ясували, що 27 – річний чоловік раніше проблем із законом не мав.

Наразі уродженцю Хмельницької області повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Особу та місцезнаходження його спільника правоохоронці встановлюють.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві