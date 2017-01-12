На Харківщині поліцейські затримали викрадача автомобіля. ФОТО

Зловмисника викрили працівники поліції Балаклійщини.

До чергової частини надійшло анонімне повідомлення, що чоловік намагається скоїти крадіжку з автомобіля.

На місце негайно виїхав наряд, який ніс службу неподалік. Як встановили правоохоронці, 40-річний місцевий мешканець розбив скло в автомобілі та проник всередину. Завершити злочинний намір зловмиснику не вдалося. Його затримали.

Затриманий ніде не працює та вже має судимість за майнові злочини. З його слів, злочинний промисел – основний його заробіток.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 3-х років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області