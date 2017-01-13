У Києві чоловік відкрив поштову скриньку і пролунав вибух. ФОТО

Подія сталася у Дніпровському районі Києва. Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.



Увечері поліція Києва отримала повідомлення про вибух у під’їзді на вулиці Луначарського. На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження.

Проводиться огляд місця події, працюють експерти-вибухотехніки. За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5.

Розпочато кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Поліція встановлює обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві