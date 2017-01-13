У Києві чоловік відкрив поштову скриньку і пролунав вибух. ФОТО

У Києві чоловік відкрив поштову скриньку і пролунав вибух. ФОТО

06:30 13.01.2017
  • У Києві чоловік відкрив поштову скриньку і пролунав вибух. ФОТО
  • У Києві чоловік відкрив поштову скриньку і пролунав вибух. ФОТО
  • У Києві чоловік відкрив поштову скриньку і пролунав вибух. ФОТО
  • У Києві чоловік відкрив поштову скриньку і пролунав вибух. ФОТО
  • У Києві чоловік відкрив поштову скриньку і пролунав вибух. ФОТО
  • У Києві чоловік відкрив поштову скриньку і пролунав вибух. ФОТО

Подія сталася у Дніпровському районі Києва. Внаслідок вибуху чоловік отримав незначні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. 

Увечері поліція Києва отримала повідомлення про вибух у під’їзді на вулиці Луначарського. На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження.

Проводиться огляд місця події, працюють експерти-вибухотехніки. За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5.

Розпочато кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Поліція встановлює обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
01.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

У СБУ розкритикували те, що Надія Савченко опублікувала імена зниклих безвісти в АТО на Донбасі. На вашу думку, чи мають такі списки бути відкритому доступі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.