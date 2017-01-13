Поліція: родина киян постраждала під час ДТП на Рівненщині. ФОТО

Поліція: родина киян постраждала під час ДТП на Рівненщині. ФОТО

10:00 13.01.2017
  • Поліція: родина киян постраждала під час ДТП на Рівненщині. ФОТО
  • Поліція: родина киян постраждала під час ДТП на Рівненщині. ФОТО
  • Поліція: родина киян постраждала під час ДТП на Рівненщині. ФОТО
  • Поліція: родина киян постраждала під час ДТП на Рівненщині. ФОТО

На автодорозі «Київ-Ковель» сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб, серед яких — троє дітей. Матір із дітьми нині перебувають у лікарні. Батько, який був за кермом, не постраждав.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 31-річний водій, житель Києва, керуючи автомобілем «Chevrolet Express», неподалік села Кисоричі Рокитнівського району не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет із подальшим перекиданням.

Унаслідок ДТП пасажирів фургону: 38-річну матір, трирічного сина та восьмирічних доньок із закритою черепною мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями голови госпіталізували до Рокитнівської центральної лікарні. 

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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