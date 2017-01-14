У Донецькій області шукають зниклу 11-річну Валерію Охрименко. ФОТО

У Донецькій області шукають зниклу 11-річну Валерію Охрименко. ФОТО

18:00 14.01.2017

У Донецькій області зникла 11-річна Валерія Охрименко. 23 грудня 2014 року рідна бабуся, без дозволу матері, вивезла дівчинку з дому (м. Дружківка) у невідомому напрямку. Є припущення що Валерія разом з бабусею можуть перебувати у Росії.

Прикмети дитини: 
виглядає на 10 років, худорлявої статури, овальне обличчя, русяве волосся, тонкі губи, дугоподібні брови.
Особливі прикмети: 
інвалід по зору.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

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