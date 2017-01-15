На Дніпропетровщині при загадкових обставинах зникла 15-річна дівчина. ФОТО

На Дніпропетровщині при загадкових обставинах зникла 15-річна дівчина. ФОТО

18:00 15.01.2017

У Дніпропетровській області наприкінці грудня зникла 15-річна Влада Колесник! Допоможіть у розшуку!

28 грудня 2016 року Влада вийшла з дому у смт.Томаківці та поїхала до Запоріжжя на навчання. З того часу де їх донька батькам невідомо.

 

 

Прикмети дитини: 
виглядає на 15 років, 165 см на зріст, середньої статури, довге темне волосся, карі очі.
Особливі прикмети: 
шрам під правою бровою.
Одяг: 
сірий пуховик, блакитні джинси, рожева кофта, блакитні напівчобітки з білими полосами.

 

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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