На Дніпропетровщині при загадкових обставинах зникла 15-річна дівчина. ФОТО
На Дніпропетровщині при загадкових обставинах зникла 15-річна дівчина. ФОТО
У Дніпропетровській області наприкінці грудня зникла 15-річна Влада Колесник! Допоможіть у розшуку!
28 грудня 2016 року Влада вийшла з дому у смт.Томаківці та поїхала до Запоріжжя на навчання. З того часу де їх донька батькам невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 15 років, 165 см на зріст, середньої статури, довге темне волосся, карі очі.
Особливі прикмети:
шрам під правою бровою.
Одяг:
сірий пуховик, блакитні джинси, рожева кофта, блакитні напівчобітки з білими полосами.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ