View the full image На Дніпропетровщині при загадкових обставинах зникла 15-річна дівчина. ФОТО

У Дніпропетровській області наприкінці грудня зникла 15-річна Влада Колесник! Допоможіть у розшуку! 28 грудня 2016 року Влада вийшла з дому у смт.Томаківці та поїхала до Запоріжжя на навчання. З того часу де їх донька батькам невідомо.

Прикмети дитини: виглядає на 15 років, 165 см на зріст, середньої статури, довге темне волосся, карі очі.

Особливі прикмети: шрам під правою бровою.

Одяг: сірий пуховик, блакитні джинси, рожева кофта, блакитні напівчобітки з білими полосами.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ