На Рівненщині у ДТП втрапив позашляховик, троє людей поранені. ФОТО

На Рівненщині у ДТП втрапив позашляховик, троє людей поранені. ФОТО

07:40 17.01.2017
  • На Рівненщині у ДТП втрапив позашляховик, троє людей поранені. ФОТО
  • На Рівненщині у ДТП втрапив позашляховик, троє людей поранені. ФОТО
  • На Рівненщині у ДТП втрапив позашляховик, троє людей поранені. ФОТО
  • На Рівненщині у ДТП втрапив позашляховик, троє людей поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Велика Омеляна Рівненського району.

На місці події слідчо-оперативна група попередньо встановила, що водій автомобіля «Volkswagen Touareg» не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та, допустивши зіткнення з відбійником, злетів у кювет.

У салоні автомобіля також перебувала дружина водія та ще одна пасажирка. Унаслідок ДТП швидка медична допомога усіх доставила до лікарні. Попередньо відомо, що їх життю нічого не загрожує.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

 

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