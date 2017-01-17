На Вінниччині у ДТП на слизькій дорозі постраждали двоє водіїв. ФОТО

На Вінниччині у ДТП на слизькій дорозі постраждали двоє водіїв. ФОТО

09:00 17.01.2017
  • На Вінниччині у ДТП на слизькій дорозі постраждали двоє водіїв. ФОТО
  • На Вінниччині у ДТП на слизькій дорозі постраждали двоє водіїв. ФОТО

Аварія сталась у селі Агрономічне.

На слизькій ділянці дороги зіткнулися «Деу Ланос» та «Волга».

За попередніми даними, причиною аварії стали неналежні дорожні умови, спричинені ожеледицею. Як розповіли очевидці, водія «Волги» почало «носити» по дорозі, внаслідок чого сталось зіткнення з «Деу».

30 та 42-річні водії обох транспортних засобів з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні.

На посадову особу райавтодору, відповідальну за цю ділянку дороги, винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 140 КУпАП (Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт), за що передбачений штраф в розмірі 1020 гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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