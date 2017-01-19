У ДТП на Херсонщині фура знищила "Таврію": один загинув, двоє поранені. ФОТО

Близько третьої години ночі до Служби порятунку Каховського району надійшло повідомлення про дорожьно-транспортну пригоду на трасі Одеса-Мелітополь в районі с.Федорівка і необхідність вилучення людини з салону автомобіля.

Рятувальники швидко відреагували на повідомлення поліції і виїхали за вказаною адресою.

По прибуттю вони з’ясували, що в результаті зіткнення автомобіля «Таврія» та вантажівки RENAULT пасажира легковика затисло у салоні.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували тіло загиблого пасажира з понівеченої автівки.

Травмованих водія і пасажирку «Таврії» госпіталізовано до Каховської райлікарні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області