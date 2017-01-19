Закривавлене тіло жінки знайдено на одній з київських вулиць. ФОТО

Закривавлене тіло жінки знайдено на одній з київських вулиць. ФОТО

10:04 19.01.2017
  • Закривавлене тіло жінки знайдено на одній з київських вулиць. ФОТО
  • Закривавлене тіло жінки знайдено на одній з київських вулиць. ФОТО
  • Закривавлене тіло жінки знайдено на одній з київських вулиць. ФОТО
  • Закривавлене тіло жінки знайдено на одній з київських вулиць. ФОТО

Близько п’ятої години ранку по вулиці Декабристів перехожі виявили жінку з розбитою головою.

Розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Дарницького управління поліції зателефонувала киянка та повідомила, що на вулиці побачила закривавлену жінку.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала: правоохоронців викликала сусідка, яка вийшла на прогулянку з собакою. Поруч із закривавленою жінкою лежала сумка та розбита пляшка.

Поліція встановлює можливих свідків та очевидців події та розшукує зловмисника.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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