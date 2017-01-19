На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО

На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО

13:30 19.01.2017
  • На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО
  • На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО
  • На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО
  • На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО
  • На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО
  • На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО
  • На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО
  • На Чернігівщині водія автобуса після ДТП деблокували пожежні. ФОТО

О 08:50 у райцентрі Варва на перехресті вулиць Пилипенка та Героїв Крут сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса «ПАЗ» сполученням Прилуки - Іванківці, автомобіля ГАЗ, що перевозив хлібно-булочні вироби та легкового автомобіля ВАЗ 2110.

В результаті зіткнення 41-річний водій рейсового автобусу отримав тілесні ушкодження лівої нижньої кінцівки, у пасажирки рейсового автобуса, 1982 року народження, перелам кісток носу, закрита черепна травма, у водія вантажного автомобіля, 1971 року народження, закрита черепно-мозкова травма. Усіх постраждалих доставлено до Варвинської центральної районної лікарні для надання подальшої медичної допомоги.

Для деблокування та вивільнення затиснутого в кабіні рейсового автобуса водія залучалося відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Прилуки на аварійно-рятувальному автомобілі у складі 4 чоловік особового складу та відділення 11-го державного пожежно-рятувального посту  смт Варва у складі 4 чоловік особового складу та 1-ї одиниці спецтехніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області

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