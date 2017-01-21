На Полтавщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО

На Полтавщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО

23:00 21.01.2017
  • На Полтавщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО
  • На Полтавщині при загадкових обставинах зникла молода жінка. ФОТО

Лиходід Яна Вікторівна, 1992 р.н., уродженка та мешканка с. Дзюбівщина, В. Багачанського району, Полтавської області.

6 серпня 2016 року близько 8-ї години виїхала за власними справами до Полтави і до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Можливо, в період з 15-ї години, поверталась на автотранспорті з м. Полтава до села Красногорівка Великобагачанського району.

Просимо відгукнутися громадян, які у суботу, 6 серпня, в період з 14:45 по 15:30 знаходилися на місці зупинки рейсового та попутного транспорту, що на перетині вулиць В. Тирнівської та К. Шосе. Також звертаємося до водіїв надати інформацію з відеореєстраторів, якщо ви проїздили у цей час за вказаною адресою.

Якщо ви бачили зниклу дівчину, вам відомі обставини її зникнення або що-небудь відомо про її місцезнаходження, просимо повідомити ГУНП в Полтавській області за телефонами (0532) 51-77-02 – чергова частина ГУНП, (0532) 51-75-76, (0532) 51-75-97 - розшуковий відділ УКР ГУНП області, або за телефоном «102».

Прикмети: на вигляд 20-22 роки, зріст 162-165см., середньої тілобудови, волосся русяве, коротке.

Була одягнена у сукню бірюзового кольору з малюнками у вигляді червоних квітів, босоніжки світло-коричневого кольору, шкіряні, з малюнком у вигляді квадратиків темно-зеленого, білого та червоного кольору.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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