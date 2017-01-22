16-річну зниклу дівчину шукають у Херсонській області. ФОТО
16-річну зниклу дівчину шукають у Херсонській області. ФОТО
16-річну Мар'яну Наконечну шукають у Херсонській області.
18 січня 2017 року Мар'яна пішла з дому у Херсоні і відтоді де дівчина - рідним невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 16-17 років, 155 см на зріст, худорлява, руде кучеряве волосся, карі очі.
Одяг:
світла замшева куртка з смужками на рукавах, сині джинси, світлі черевики.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ