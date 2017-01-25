У Покрові рятувальники визволили цуценят із каналізаційної шахти. ФОТО

До служби порятунку «101» надійшло повідомлення від громадянки міста Покров.

Жінка повідомила, що у відкритий каналізаційний люк, який розташований на вулиці Г.Середи, біля музичної школи, провалилося мале цуценя.

Прибувши на місце виклику, рятувальники 44 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області побачили, що у відкритому каналізаційному люці знаходилося двоє цуценят.

Рятувальники за допомогою драбини добрались до низу каналізаційного люку та витягнули не ушкоджених собачат на поверхню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області