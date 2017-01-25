Рятувальники Луганщини деблокували двох поранених у ДТП. ФОТО

До Служби порятунку "101" від чергової швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про ДТП на трасі “Мілове-Чугуєв” біля с. Новоспасівка Біловодського району.

Автомобілі "ВАЗ 21099" та "HUNDAI I30" зіткнулися на автодорозі, внаслідок чого постраждало два чоловіка: водій автомобіля "ВАЗ 21099" 1981 року народження та пасажирка автомобіля "HUNDAI I30" 1960 року народження.

До місця події було направлено відділення Державної пожежно-рятувальної частини №28 ГУ ДСНС України у Луганській області на автомобілі спеціального призначення у кількості 3 осіб.

Водій одного із автомобілів не в змозі був вибратися самостійно, так як був затиснутий між сидіннями.

Тож рятувальники за допомогою ручних гідравлічних ножиць зрізали середню стойку авто та звільнили постраждалого з пошкодженого автомобілю і передали лікарям швидкої медичної допомоги для госпіталізації до лікарні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Луганській області