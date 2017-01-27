У Запоріжжі не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО

У Запоріжжі не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО

23:30 27.01.2017
У Запорізькій області зникла Аліна Махиня.

24 січня 2017 року у Запоріжжі 17-річна Аліна разом з подругою пішли на навчання. Відтоді де вони - невідомо.

Разом у розшуку: 
Зникла дівчина у Запорізькій області
Прикмети дитини: 
худорлява, середнє темне волосся, карі очі.
Одяг: 
чорна куртка, темно - сині джинси, світлі чоботи.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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