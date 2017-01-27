View the full image У Запоріжжі не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО

24 січня 2017 року у Запоріжжі 17-річна Аліна разом з подругою пішли на навчання. Відтоді де вони - невідомо. У Запорізькій області зникла Аліна Махиня.

Разом у розшуку: Зникла дівчина у Запорізькій області

Прикмети дитини: худорлява, середнє темне волосся, карі очі. Одяг: чорна куртка, темно - сині джинси, світлі чоботи.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ