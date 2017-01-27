У Запоріжжі не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО
У Запоріжжі не повернулась додому 17-річна дівчина. ФОТО
У Запорізькій області зникла Аліна Махиня.
24 січня 2017 року у Запоріжжі 17-річна Аліна разом з подругою пішли на навчання. Відтоді де вони - невідомо.
Разом у розшуку:
Прикмети дитини:
худорлява, середнє темне волосся, карі очі.
Одяг:
чорна куртка, темно - сині джинси, світлі чоботи.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ