View the full image Поліція розшукує загадково зниклого безвісти 28-річного лучанина. ФОТО

Співробітники Луцького відділу поліції розшукують 28-річного мешканця обласного центру, котрий 18 січня пішов із дому й не повернувся. Правоохоронці просять громадян, яким відома будь-яка інформацію про його місце перебування невідкладно повідомити поліцію.

18 січня, на автомобілі «Renault Megane» виїхав із дому на роботу і не повернувся Шемейко Тарас Сергійович, 20 листопада 1988 року народження, мешканець обласного центру. На даний час його місце перебування невідоме.

Його прикмети: на вигляд 30 років, зріст 180-185 см, худорлявої статури, обличчя овальне, брови вузькі, прямі, волосся темне, пряме.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, додаткова відмітка «безвісти зниклий».

Поліція просить громадян яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу особу невідкладно повідомити Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України. Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2, або за телефонами: (0332) 24-92-48, 24-44-17, факс. 24-89-87, 0665403692 чи на екстрену лінію «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області