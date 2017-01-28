На Запоріжжі рятувальники надали своєчасну допомогу пораненому рибалці

О 14:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в затоці Горіхова бухта рибалка зламав ногу та необхідна допомога у його транспортуванні.

Прибувши на місце виклику рятувальники надали постраждалому першу допомогу, а саме наклали медичну шину та за допомогою драбини-палки доставили постраждалого до карети швидкої допомоги. Після чого медики травмованого чоловіка госпіталізували у лікарню.

Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області