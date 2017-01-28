На Запоріжжі рятувальники надали своєчасну допомогу пораненому рибалці
На Запоріжжі рятувальники надали своєчасну допомогу пораненому рибалці
О 14:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в затоці Горіхова бухта рибалка зламав ногу та необхідна допомога у його транспортуванні.
Прибувши на місце виклику рятувальники надали постраждалому першу допомогу, а саме наклали медичну шину та за допомогою драбини-палки доставили постраждалого до карети швидкої допомоги. Після чого медики травмованого чоловіка госпіталізували у лікарню.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області