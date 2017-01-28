На Хмельниччині рятувальники звільнили лебедя з крижаного полону. ФОТО

Небайдужі жителі с. Кугаївці звернулися до рятувальників 20 -ї державної пожежно-рятувальної частини, із незвичним проханням: врятувати лебедя. Люди помітили примерзлого птаха, який сидів на вкритій кригою водоймі.

Рятувальники з розумінням поставилися до прохання селян та одразу виїхали на місце події. Дотримуючись усіх заходів безпеки під час перебування на тонкій кризі, рятувальники Служби порятунку дістали лебедя та обережно перенесли його на берег. Після чого пернатого передали місцевій жительці для обігріву, яка і повідомила про подію.

Громадянка пообіцяла рятувальникам, що після того, як лебідь самостійно зможе пересуватись, вона одразу його випустить на волю.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області