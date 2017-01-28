На Хмельниччині рятувальники звільнили лебедя з крижаного полону. ФОТО

На Хмельниччині рятувальники звільнили лебедя з крижаного полону. ФОТО

21:00 28.01.2017
  • На Хмельниччині рятувальники звільнили лебедя з крижаного полону. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники звільнили лебедя з крижаного полону. ФОТО

Небайдужі жителі с. Кугаївці звернулися до рятувальників 20 -ї державної пожежно-рятувальної частини, із незвичним проханням: врятувати лебедя. Люди помітили примерзлого птаха, який сидів на вкритій кригою водоймі.

Рятувальники з розумінням поставилися до прохання селян та одразу виїхали на місце події. Дотримуючись усіх заходів безпеки під час перебування на тонкій кризі, рятувальники Служби порятунку дістали лебедя та обережно перенесли його на берег. Після чого пернатого передали місцевій жительці для обігріву, яка і повідомила про подію.

Громадянка пообіцяла рятувальникам, що після того, як лебідь самостійно зможе пересуватись, вона одразу його випустить на волю.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

До Верховної Ради було подано одразу три так званих мовних законопроекти. Чи на часі зараз піднімати мовне питання?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.