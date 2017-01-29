На Рівненщині при загадкових обставинах зникла 17-річна дівчина. ФОТО

На Рівненщині при загадкових обставинах зникла 17-річна дівчина. ФОТО

00:00 29.01.2017
Увага! Зникла 17 - річна Анна Павлович у Рівненській області.

Ввечері 20 січня 2017 року, Анна пішла з дому у селі Залісся та досі так і не повернулась.

Прикмети дитини: 
на зріст 155 - 160 см, руде волосся.
Одяг: 
коричнева куртка, чорні лосини, чорні чоботи, темно - синій шарф.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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