Поліція розшукує підозрюваного у навмисному вбивстві. ФОТО

Поліція розшукує підозрюваного у навмисному вбивстві. ФОТО

23:00 29.01.2017

Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Демчука Вадима Анатолійовича, 27 квітня 1971 року народження, мешканця села Підгайці Луцького району за скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

Особлива прикмета: на кисті лівої руки татуювання у вигляді корони.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (0332) 74-2340, 066-189-46-26 або «102» чи за адресою м. Луцьк. вул. Винниченка, 11.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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