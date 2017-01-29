View the full image Поліція розшукує підозрюваного у навмисному вбивстві. ФОТО

Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Демчука Вадима Анатолійовича, 27 квітня 1971 року народження, мешканця села Підгайці Луцького району за скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

Особлива прикмета: на кисті лівої руки татуювання у вигляді корони.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (0332) 74-2340, 066-189-46-26 або «102» чи за адресою м. Луцьк. вул. Винниченка, 11.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області