У Слов'янську мати-зозуля залишила напризволяще маленьких дітей. ФОТО

У Слов'янську мати-зозуля залишила напризволяще маленьких дітей. ФОТО

11:00 29.01.2017
  • У Слов'янську мати-зозуля залишила напризволяще маленьких дітей. ФОТО
  • У Слов'янську мати-зозуля залишила напризволяще маленьких дітей. ФОТО
  • У Слов'янську мати-зозуля залишила напризволяще маленьких дітей. ФОТО
  • У Слов'янську мати-зозуля залишила напризволяще маленьких дітей. ФОТО
  • У Слов'янську мати-зозуля залишила напризволяще маленьких дітей. ФОТО

31-річна мешканка Слов'янська пішла з дому, залишивши на п'яного дідуся двох своїх дочок, 2,5 і 5 років. У будинку не було ані тепла, ані їжі. Поліцейських викликав знайомий сім’ї, якому стало шкода дітей. 

34-річний місцевий житель повідомив, що його знайома залишила своїх дітей і вже другий день не з'являється вдома.

Виїхавши на місце події, співробітники поліції застали страшну картину: в хаті холодно, речі розкидані, сестрички, 2,5 і 5 років замерзлі, а з їжі тільки печиво.

Поліцейські викликали медиків. На щастя, стан дівчат задовільний, однак залишити їх з п'яним дідусем у холодному будинку поліцейські не могли. Працівники ювенальної превенції молодшу дівчинку помістили в дитячу лікарню, а старшу - в Центр соціологічної реабілітації.

Зазначимо, що ця сім'я перебуває на обліку як сім'я, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Жінку неодноразово попереджали, що в разі не виконання батьківських обов'язків вона буде позбавлена материнських прав. Також у жінки є старший син, хлопчик вчиться і живе в інтернаті.

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження жінки.

Вона буде притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей». Також буде розглядатися питання про те, наскільки небезпечно дітям проживати з мамою.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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