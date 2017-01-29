Вінницька поліція встановлює причини ДТП із постраждалими. ФОТО

Вінницька поліція встановлює причини ДТП із постраждалими. ФОТО

22:00 29.01.2017
  • Вінницька поліція встановлює причини ДТП із постраждалими. ФОТО
  • Вінницька поліція встановлює причини ДТП із постраждалими. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні  близько 9 години ранку на вулиці Гліба Успенського в місті Вінниці. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса «Мерседес» та автомобіля «ГАЗ» з тілесними ушкодженнями до лікарні доставили п’ятьох пасажирів маршрутного таксі, трьох з яких, медики після огляду відпустили додому. Поліція встановлює причини автопригоди. 

Попередньо було встановлено, що 38-річний водій маршрутного таксі, рухаючись на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «ГАЗ».

В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів маршрутного таксі, трьох з яких, після огляду лікарів відпустили додому. Водії транспортних засобів не постраждали.

В рамках розслідування призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити причину автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія
27.01.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

До Верховної Ради було подано одразу три так званих мовних законопроекти. Чи на часі зараз піднімати мовне питання?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.