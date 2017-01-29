Вінницька поліція встановлює причини ДТП із постраждалими. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні близько 9 години ранку на вулиці Гліба Успенського в місті Вінниці. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса «Мерседес» та автомобіля «ГАЗ» з тілесними ушкодженнями до лікарні доставили п’ятьох пасажирів маршрутного таксі, трьох з яких, медики після огляду відпустили додому. Поліція встановлює причини автопригоди.



Попередньо було встановлено, що 38-річний водій маршрутного таксі, рухаючись на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «ГАЗ».

В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів маршрутного таксі, трьох з яких, після огляду лікарів відпустили додому. Водії транспортних засобів не постраждали.

В рамках розслідування призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити причину автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області