Потяг знищив автомобіль на Чернігівщині. Загинули люди. ФОТО

Поліцейські Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області встановлюють обставини ДТП на залізничному переїзді біля села Липів Ріг, де електропотяг зіткнувся з легковиком ВАЗ-2121. Водій і пасажир загинули на місці пригоди.



27 січня до поліції надійшло повідомлення, що близько 19:00 поблизу села Липів Ріг Ніжинського району на залізничному переїзді внаслідок зіткнення електропотягу сполученням "Чернігів-Ніжин" з легковим автомобілем “ВАЗ-2121” загинуло 2 особи.

На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група Ніжинського відділу поліції, рятувальники та медики.

Поліцейські встановили, що водій «Ниви», рухаючись в напрямку Ніжина, не зупинився на заборонений сигнал світлофора, не переконався у відсутності перешкоди та скоїв зіткнення з електропоїздом сполученням «Чернігів-Ніжин». Внаслідок аварії водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці пригоди.

Правоохоронці опитали свідків пригоди, зібрала речові докази, наразі встановлюються всі обставини трагедії, призначено ряд експертиз. Через ДТП рух залізничного транспорту на цій ділянці був зупинений майже на дві години.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області