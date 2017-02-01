На Херсонщині не повернулась додому 15-річна дівчина. ФОТО
На Херсонщині не повернулась додому 15-річна дівчина. ФОТО
Допоможіть знайти 15 - річну Діану Прийма!
29 січня 2017 року Діана покинула свій дім м. Нова Каховка та наразі де вона невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 17 років, на зріст 160 - 165 см, середня статура, темне - каштанове волосся, густі брови.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ