На Херсонщині не повернулась додому 15-річна дівчина. ФОТО

На Херсонщині не повернулась додому 15-річна дівчина. ФОТО

08:04 01.02.2017
Допоможіть знайти 15 - річну Діану Прийма!

29 січня 2017 року Діана покинула свій дім м. Нова Каховка та наразі де вона невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 17 років, на зріст 160 - 165 см, середня статура, темне - каштанове волосся, густі брови.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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