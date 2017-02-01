Жахливе вбивство старенької розкрила поліція Закарпаття. ВІДЕО

Співробітники Великоберезнянського відділення поліції спільно з слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області затримали особу, яка побила літню жінку.

Жертва після отриманих травм не вижила.

Вчора, 31 січня, на службу «102» надійшло повідомлення від лікаря про раптову смерть 80-річної мешканки села Ставне Великоберенянського району. Медик повідомив, що на тілі померлої зафіксовані множинні гематоми і на її думку є ознаки насильницької смерті.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що померла жінка та її дочка піддалися фізичному насильству з боку родича. Обох потерпілих побив 28-річний онук загиблої.

Правоохоронці з’ясували, що конфлікт між родичами виник через замкнені двері до літньої кухні. Нетверезий чоловік розлютився через те, що не зміг потрапити всередину і спочатку зламав замок, а потім накинувся на матір та бабусю. Після отриманих травм 80-річна мешканка села Ставне померла. Експертиза визначить точні причини смерті літньої жінки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Поліція розшукала та затримала підозрюваного у вчиненні злочину. Сьогодні, 1 лютого, відбудеться судове засіданння, на якому буде розглянуто клопотання слідчого щодо обрання злочинцю міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області