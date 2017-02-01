У Миколаєві підприємцю всадили кілька куль у голову. ФОТО

Близько 09:00 год. 01 лютого 2017 року до Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що біля буд.№ 138 по вул. Потьомкінській відбувається стрілянина.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та керівництво Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Правоохоронцями з’ясовано, що невідомий чоловік декілька разів вистрілив у 44-річного приватного підприємця зі зброї, попередньо, травматичної дії.

З тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепальних поранень голови потерпілий був доставлений до лікарні.

На місці події поліцейські знайшли гільзи, які направлено на експертизу.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України «Закінчений замах на скоєння умисного вбивства», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Встановлюються особи, причетні до вчинення замаху на життя громадянина, та свідки злочину.

Поліція звертається до громадян, які можуть допомогти у розкритті злочину, повідомити до Центрального відділу поліції за адресою: м.Миколаїв, вул. Декабристів, 8, або за телефонами (0512)53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області