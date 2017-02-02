На Миколаївщині затримали банду серійних викрадачів свійської худоби. ФОТО

Злодії були затримані оперативниками одразу після скоєння чергового злочину – по дорозі на реалізацію краденого. «На рахунку» трьох крадіїв більше 20 епізодів.

Зловмисники, вночі проникаючи до помешкань громадян, забирали домашню живність та продавали її підприємцям. Відпрацьовуючи заяви громадян щодо викрадення свійської худоби, співробітниками Управління карного розшуку та Веселинівського відділення поліції були встановлені особи, що обґрунтовано підозрювались у причетності до скоєння зазначених злочинів.



Троє мешканців Миколаївської області, 40-ка, 46-ти та 51-го років, один з яких уродженець іншої держави, а ще двоє – сімейна пара, були затримані «по гарячих слідах». Зловмисники, вивівши з території домоволодіння мешканця Веселинівщини коня та корову, були затримані вже на території Доманівського району, куди вони направились, щоб продати вже розібрані туши тварин.



Розповідаючи поліцейським подробиці вчинення крадіжок, злодії зазначили, що був випадок, коли їм навіть доводилось тікати верхи на краденому коні.



Чоловіки раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, тому мали досвід у таких «справах». Злочинну схему крадіжок трійця розробила за пропозицією одного з учасників групи, розділивши між собою обов’язки таким чином, щоб кожен мав чим зайнятись. Готувались до злочинів ретельно: для перевезення худоби використовували легковий автомобіль «ВАЗ» з причепом, обирали домоволодіння, на територію яких вони могли зайти без перешкод: без собак, високих парканів та замків на сараях. Також брали до уваги, чи знаходиться на подвір’ях селян корм для худоби.



«Трудовий стаж» угрупування розпочався з березня минулого року. За цей час злочинці встигли обікрасти більше 20 домовласників - мешканців Веселинівського, Миколаївського та Березанського районів Миколаївської області. Зі слів зловмисників, виручка з однієї крадіжки могла становити близько 5 тисяч грн.



Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками ч.3 ст.185 КК України «Крадіжка», що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Зловмисники були затримані у порядку ст.208 КПК України, їм оголошено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області