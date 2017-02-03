View the full image Озброєного ножем педофіла розшукує поліція Рівненщини. ВІДЕО

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До поліції 23 січня надійшло два повідомлення від рівнян, що невідомий чоловік учиняє насильницькі та непристойні дії стосовно їхніх малолітніх дочок у ліфті. За обома фактами відкриті кримінальні провадження, поліцейські створили робочу групу по розкриттю цих злочинів та встановленню особи зловмисника.

Близько 17 години чоловік високого зросту у чорній куртці з капюшоном на голові погрожував у ліфті 12-річній школярці фізичною розправою, приставивши ніж до горла. А на вулиці В.Дивізії у ліфті багатоповерхівки 11-річну дівчинку хотів роздягнути невідомий. За описами дівчаток це був той самий чоловік.

«За обома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України, — повідомила начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Рівненській області Ірина Чорна. — За описом дітей створено фоторобот підозрюваного у вчиненні цих злочинів.

Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області з числа працівників карного розшуку, управління превенції та Рівненського відділу поліції створено робочу групу із розкриття кримінальних правопорушень.

«Поліцейські звертаються до батьків із проханням за можливості забезпечити супровід своїх дітей за межами місця проживання, обмежити самостійне їх пересування по вулицях без потреби, провести роз’яснювальну роботу щодо уникнення будь-яких контактів з незнайомими людьми, — наголосила Ірина Чорна.»

Уважно роздивіться фоторобот. Зображення може не відповідати стовідсотково реальній зовнішності правопорушника, так як створено за описом дітей. Однак, якщо ви впізнаєте схожість рис обличчя або, якщо маєте інформацію про людей схильних до таких дій, просимо повідомити в поліції за номером «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області