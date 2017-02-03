Підозрюваного у навмисному вбивстві розшукує поліція Волині. ФОТО

Підозрюваного у навмисному вбивстві розшукує поліція Волині. ФОТО

10:00 03.02.2017

Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Кобзара Сергія Миколайовича, 22 жовтня 1979 року народження, мешканця міста Володимир-Волинський за підозрою в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

Прикмети злочинця: на вигляд 30-32 роки, зріст 180-185 см., спортивної тілобудови, волосся темне, коротке.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (0332) 74-2340, 066-189-46-26 або «102» чи за адресою м. Луцьк. вул. Винниченка, 11.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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