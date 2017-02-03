На Хмельниччині судитимуть жінку, яка служила у підрозділі "ДНР". ФОТО

За процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області та в результаті належно проведених слідчих (розшукових) дій працівниками слідчого відділу Управління Служби безпеки України в області завершено спеціальне досудове розслідування стосовно колишньої жительки міста Кам’янця-Подільського.Встановлено, що вказана жінка упродовж липня-жовтня 2015 року з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України брала участь в складі незаконного воєнізованого формування у діяльності самопроголошеної «Донецької народної республіки».

Вона була зарахована до мотострілецького батальйону на посаду фельдшера та діяла під позивним «Пантера».

Зазначена жінка разом з іншими бойовиками вказаної організації систематично виконувала накази своїх безпосередніх командирів та за грошову винагороду несла бойові чергування на блокпостах, а також брала участь у збройних сутичках проти сил антитерористичної операції.

У жовтні 2015 року під час виконання чергового бойового завдання терористка підірвалася на міні та втратила кінцівку, за що в подальшому наказом керівника так званого громадського об’єднання «Новороссия» нагороджена срібною медаллю «За боевые заслуги Новороссии».

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації) прокуратурою області затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті. Обвинувачена перебуває в державному розшуку.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.