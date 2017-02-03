На Київщині пожежні врятували собаку від вірної смерті. ФОТО

О 15:00 до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт по вулиці Набережна села Софіївська Борщагівка.

На місце виклику направлено одне відділення 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що собака потрапило у вигрібну яму з якої не могло самостійно вибратися.

Рятувальники спустилися по драбині штурмівці до ями та дістали зморену тварину.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області