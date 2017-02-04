Підозрюваного у вбивстві жінки розшукує поліція Херсонщини. ФОТО

Злочин стався у місті Каховка. До відділу поліції звернувся 29-річний чоловік, який повідомив, що в будинку виявив тіло своєї 48-річної матері, з різними тілесними ушкодженнями.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Експерти встановили, що смерть жінки настала в наслідок крововтрати та травм органів черевної порожнини. Під підозру потрапив 61-річний співмешканець жінки, який зловживав алкогольними напоями.

Сусіди також чули, як між ними постійно виникали сварки, а інколи чоловік навіть бив потерпілу. Також поліцейським стало відомо, що того дня зловмисник прийшов додому напідпитку. Наразі його місцезнаходження невідоме.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої»» (карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років).

Поліція проводить всі необхідні слідчі дії для встановлення місцезнаходження та затримання зловмисника. У скоєнні даного злочину обґрунтовано підозрюється Фалько Анатолій Іванович, 1955 року народження, мешканець м. Каховка.

Прикмети: зріст біля 165-170 см., середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся сиве коротке, брови темні, ніс прямий, підборіддя пряме.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно місцезнаходження підозрюваного, повідомляйте за телефонами: 095-759-23-88 або 102. Анонімність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області