View the full image Поліція Полтавщини розшукує загадково зниклу молоду жінку. ФОТО

Кобеляцьким відділом поліції розшукується безвісти зникла Мільченко Ірина Володимирівна, 1987 року народження, жителька села Трояни Кобеляцького району, яка 7-го січня цього року виїхала з місця проживання та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Інформацію про можливе місце перебування розшукуваної можна повідомити на цілодобову безкоштовну лінію «102», до Кобеляцького відділу поліції - 0950500366, 0665842750, або будь-яким іншим зручним способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області