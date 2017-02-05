View the full image У Донецькій області загадково зникла 17-річна Христина Сисоєва. ФОТО

У Донецькій області зникла 17-річна Христина Сисоєва. 10 вересня 2015 року дівчина пішла на прогулянку, та досі не повернулася. Зі слів свідка, біля кафе, у якому перебувала Христина, зупнилася незнайома автівка й відтоді про дівчину немає жодної звістки. Сама вона сіла в машину чи її змусили, очевидець не знає.

Прикмети дитини: 160 см на зріст, середньої статури, довге темне волосся, зелені очі. Особливі прикмети: пірсинг брови і носа, татуювання у вигляді абстракції на правій гомілці. Одяг: чорна футболка, короткі джинсові шорти, сині черевики.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ