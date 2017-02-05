На Закарпатті молода жінка пішла з дому, залишивши чотирьох дітей. ФОТО

На Закарпатті молода жінка пішла з дому, залишивши чотирьох дітей. ФОТО

14:00 05.02.2017

Співробітники Виноградівської поліції розшукують мешканку села Оклі Гедь, яка пішла з дому та лишила чотирьох дітей на свою маму.

26 січня на службу «102» надійшло повідомлення від 50-річної мешканки села Оклі Гедь Виноградівського району про те, що її 22-річна донька Юдіта Сантов пішла з дому і не повернулася.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що зникла жінка залишила записку, в якій просить матір подбати про своїх дітей. Також вона зазначає, що іде з дому через проблеми, але планує повернутися через рік. Записка написана угорською мовою. Зникла жінка виховувала чотирьох дітей віком від 2 до 5 років.

Поліція звертається до всіх, хто володіє хоч якоюсь інформацію, яка може допомогти в пошуку Юдіти Сантов звертатися до Виноградівського відділення поліції або на службу «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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