View the full image Батьки втратили зв'язок із 17-річною Христиною Гуцан. ФОТО

З липня 2016 року Христина мешкала у Одесі, але з жовтня батьки втратили з дічиною зв'язок. На жаль, де вона - досі невідомо. На Одещині зникла 17 - річна Христина Гуцан!

Прикмети дитини: виглядає на 16 - 18 років, на зріст 165 - 170 см, середньої статури, довге чорне волосся, карі очі, тонкі губи.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ