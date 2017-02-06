Батьки втратили зв'язок із 17-річною Христиною Гуцан. ФОТО
Батьки втратили зв'язок із 17-річною Христиною Гуцан. ФОТО
На Одещині зникла 17 - річна Христина Гуцан!
З липня 2016 року Христина мешкала у Одесі, але з жовтня батьки втратили з дічиною зв'язок. На жаль, де вона - досі невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 16 - 18 років, на зріст 165 - 170 см, середньої статури, довге чорне волосся, карі очі, тонкі губи.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ