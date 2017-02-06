View the full image У Дніпрі 16-річний юнак не повернувся додому з прогулянки. ФОТО

Влада Шевченка. 14 січня 2017 року Влад пішов з дому у Дніпрі гуляти з друзями, але назад так і не повернувся. Останній раз його бачили на вокзалі у Дніпрі. У Дніпропетровській області шукають 16-річного

Прикмети дитини: 170-175 см на зріст, худорлявий, коротке русяве волосся, карі очі. Особливі прикмети: на підборідді справа родима пляма, на кисті лівої руки татуювання - червона троянда, на лівій нозі татуювання - голова оленя. Одяг: темно-синя дута куртка, темно-сині спортивні штани, спортивна чорна кофта з капюшоном, червона футболка, сині кросівки з червоними полосами.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ