У Дніпрі 16-річний юнак не повернувся додому з прогулянки. ФОТО

У Дніпрі 16-річний юнак не повернувся додому з прогулянки. ФОТО

12:05 06.02.2017
У Дніпропетровській області шукають 16-річного Влада Шевченка.

14 січня 2017 року Влад пішов з дому у Дніпрі гуляти з друзями, але назад так і не повернувся. Останній раз його бачили на вокзалі у Дніпрі.

Прикмети дитини: 
170-175 см на зріст, худорлявий, коротке русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети: 
на підборідді справа родима пляма, на кисті лівої руки татуювання - червона троянда, на лівій нозі татуювання - голова оленя.
Одяг: 
темно-синя дута куртка, темно-сині спортивні штани, спортивна чорна кофта з капюшоном, червона футболка, сині кросівки з червоними полосами.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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