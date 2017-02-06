У Дніпрі 16-річний юнак не повернувся додому з прогулянки. ФОТО
У Дніпрі 16-річний юнак не повернувся додому з прогулянки. ФОТО
У Дніпропетровській області шукають 16-річного Влада Шевченка.
14 січня 2017 року Влад пішов з дому у Дніпрі гуляти з друзями, але назад так і не повернувся. Останній раз його бачили на вокзалі у Дніпрі.
Прикмети дитини:
170-175 см на зріст, худорлявий, коротке русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети:
на підборідді справа родима пляма, на кисті лівої руки татуювання - червона троянда, на лівій нозі татуювання - голова оленя.
Одяг:
темно-синя дута куртка, темно-сині спортивні штани, спортивна чорна кофта з капюшоном, червона футболка, сині кросівки з червоними полосами.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ