Під час ДТП на Прикарпатті водій загинув, двоє пасажирів у шпиталі. ФОТО

За попередніми даними, 24-річний коломиянин не зміг впоратися з керуванням автомобілем на заокругленій ділянці дороги, що була мокрою, та виїхав за межі проїжджої частини.

Повідомлення про аварію з потерпілими на одній з вулиць райцентру надійшло в поліцію о 21 год 20 хв. Поліцейські, прибувши на місце події, з’ясували, що автомобіль «Ауді А6», за кермом якого перебував молодий місцевий житель, виїхав з проїжджої частини ліворуч та на обочині наїхав на дерево. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій помер на місці аварії, а двоє його пасажирів були доправлені до лікарні.

У 25-річного жителя Коломийщини діагностовано закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та забій колінного суглоба. Інший пасажир, 24 річний коломиянин, крім травм голови зазнав ще переломів кісток тазу. Усі подробиці аварії наразі встановлює слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області