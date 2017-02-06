На Хмельниччині легковик протаранив фуру, є загиблі та поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода, у якій двоє людей загинуло і ще двоє отримали травми, сталася на відрізку автодороги між містами Шепетівка та Славута.

Вантажний автомобіль «DAF» рухався у напрямку Шепетівки. За попередніми даними, легковик «Wolksvagen Jetta», рухаючись назустріч, виїхав на смугу зустрічного руху та потрапив під колеса вантажівки.

В результаті лобового зіткнення двоє пасажирів «Wolksvagen Jetta» загинули на місці події, а водій і ще один пасажир отримали травми та госпіталізовані до лікарні.

Водій вантажівки не постраждав. Наразі на місці події працювала слідчо-оперативна група Шепетівського відділу поліції. Встановлюються особи загиблих та потерпілих.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області