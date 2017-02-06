Літній чоловік жахливо загинув під час пожежі на Чернігівщині. ФОТО

О 10:45 до Служби порятунку "101" у Ріпкинському районі надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі у селі Задеріївка, що за 30 кілометрів від районного центру.

За викликом на місце події прибуло відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС України у Чернігівській області. Вогнеборці об 11:45 локалізували пожежу, а о 15:15 - ліквідували та не допустили розповсюдження вогню на поруч розташований житловий будинок.

В ході гасіння в будівлі рятувальники виявили тіло 74-річного господаря без ознак життя. Внаслідок загоряння вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено стіни споруди. До ліквідації пожежі залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця спеціальної техніки.

Ймовірно, причиною пожежі послужила власна необережність під час паління загиблого.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області