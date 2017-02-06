На Сумщині затримано озброєних грабіжників, які напали на подружжя. ФОТО

Троє озброєних зловмисників увірвались в будинок родини, що мешкає в селі Воронівка Білопільського району. Погрожуючи пістолетом та ножем почали вимагати гроші. Та несподівано від господарів отримали відсіч. Останні не тільки збили з ніг непроханих гостей, а й встигли викликати наряд поліції. Двох зловмисників, які намагалися втекти, правоохоронці затримали на околиці села. Місце перебування їх спільника на даний час встановлюється.



Повідомлення про розбійний напад до поліції надійшло від селищної голови. Жінка розповіла, що на її сусідів напали троє озброєних в масках нападників.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група разом з працівниками кримінальної поліції. Опитавши потерпілих , поліцейські відтворили картину того, що сталося. В будинку мешкає родина з чотирьох чоловік : літнє подружжя та їх син з невісткою. В той вечір, коли непрохані гості увірвались на їх подвір’я, всі були вдома. Озброєні ножем та пістолетом, із масками на обличчі, першими вони зустріли 39-річного сина господарів. Назвавшись поліцейськими, почали його бити. На крики вибігла вже вся родина. Те, що було далі, стало для нападників повної несподіванкою. Захищаючись, люди не тільки збили з ніг непроханих гостей, а й змусили їх тікати.

«Двох нападників поліцейські одразу затримали, ще одного їх спільника об’явили в розшук, - говорить Ігор Пузіков, начальник Білопільського відділення поліції. - Зловмисники з Харківської області. На Сумщині гостювали у знайомих. Чоловікам 26 та 30 років. Обидва вже мали за плечима судимості за скоєння аналогічних злочинів. У поліції вже достатньо доказів, які свідчать про причетність всіх підозрюваних до вчинення цього розбійного нападу».

Сьогодні затримані знаходяться під вартою. Відносно них відкрите кримінальне провадження за ст. « Розбій» ст. 187 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області